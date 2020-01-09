Пентагон призвал Иран ослабить напряженность в Ираке

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции выпустил более 22 баллистических ракет по американским авиабазам в Ираке. Операция официально носила название «Мученик Сулеймани». Генерал Касем Сулеймани был убит в результате авиаудара США в Ираке в ночь на 3 января. 7 января его похоронили в родном городе Кермане.