Пентагон призвал Иран ослабить напряженность в Ираке
США продолжат принимать силовые меры защиты в отношении военнослужащих в Ираке и сохранят бдительность. Об этом написал в Twitter министр обороны США Марк Эспер.
«Мы надеемся, что Иран воспользуется возможностью ослабить напряженность», – добавил он. Эспер отметил, что нападения на военные базы в Ираке, которые произошли накануне, «не нанесли вреда нашему персоналу или партнерам по коалиции».
В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции выпустил более 22 баллистических ракет по американским авиабазам в Ираке. Операция официально носила название «Мученик Сулеймани». Генерал Касем Сулеймани был убит в результате авиаудара США в Ираке в ночь на 3 января. 7 января его похоронили в родном городе Кермане.
Президент США Дональд Трамп в телеобращении к нации заявил, что никто из военных не пострадал, а материальный ущерб минимальный. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что Тегеран против дальнейшей эскалации конфликта.