Исполняющим обязанности президента Абхазии назначен премьер республики
Парламент Абхазии назначил исполняющим обязанности президента премьера республики Валерия Бганбу, передает «Интерфакс». Решение принято на внеочередном заседании народного собрания Абхазии. За кандидатуру Бганбы проголосовали все присутствующие в зале 34 депутата (из 35 парламентариев).
Рауль Хаджимба 12 января заявил об уходе в отставку с поста президента из-за давления оппозиции, лидеры которой отказывались признать итоги второго тура президентских выборов, прошедших осенью 2019 г. Парламент Абхазии принял его отставку в понедельник, 13 января.
Бганба уже исполнял обязанности президента Абхазии во время политического кризиса в 2014 г. Тогда оппозиция во главе с Хаджимбой добилась досрочной отставки с поста президента Александра Анкваба.
Ранее Хаджимба отказался выставить свою кандидатуру на новых выборах президента Абхазии, проведение которых запланировано 22 марта. Сам Бганба ранее сообщил, что правительство республики работает в штатном режиме. «Никаких правительственных отставок пока нет», – сказал он. Члены правительства, деятельность которых была приостановлена в результате погрома протестующими в зданиях администрации президента, приступят к выполнению своих обязанностей в среду, 15 января.
Генпрокуратура Абхазии 11 января возбудила дело после массовых беспорядков во время протестов в Сухуми 9 января. Дело открыто по статье «Организация и участие в массовых беспорядках, сопровождаемые погромом и уничтожением имущества». Правоохранительные органы пытаются установить организаторов и участников погромов в правительственных зданиях, а также разыскивают граждан, причастных к хищению находившегося в помещениях служебного оружия.