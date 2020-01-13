Исполняющим обязанности президента Абхазии назначен премьер республики

Ранее Хаджимба отказался выставить свою кандидатуру на новых выборах президента Абхазии, проведение которых запланировано 22 марта. Сам Бганба ранее сообщил, что правительство республики работает в штатном режиме. «Никаких правительственных отставок пока нет», – сказал он. Члены правительства, деятельность которых была приостановлена в результате погрома протестующими в зданиях администрации президента, приступят к выполнению своих обязанностей в среду, 15 января.