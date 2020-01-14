NYT: Хакеры из России взломали сервер связанной с Байденами Burisma
Российские хакеры провели успешный взлом одного из серверов украинской газовой компании Burisma, связанной с Хантером Байденом, сыном бывшего вице-президента Джозефа Байдена-младшего. Об этом пишет Тне New York Times (NYT) со ссылкой на сотрудников компании по информационной безопасности Area 1.
Burisma упоминается в списке обвинений в связи с импичментом президенту США Дональду Трампу. Поводом для него послужил телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля 2019 г. В ходе разговора первый якобы оказывал давление на второго, чтобы Киев начал антикоррупционное расследование в отношении кандидата в президенты от демократов, бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена, входившего в совет директоров украинской газовой компании Burisma в 2014–2019 гг.
По данным газеты, попытки взлома сети компании начались в ноябре 2019 г. Эксперты, опрошенные NYT, считают, что хакеры могли искать компрометирующие материалы о Байдене, т. е. ту же информацию, которой требовал от украинского президента Трамп. «Атаки были успешными», – сказал Орен Фальковиц, соучредитель Area 1, ранее служивший в Агентстве национальной безопасности.
Хакеры использовали фишинговые электронные письма и поддельные веб-сайты, которые имитировали страницы входа Burisma. Сотрудники компании получали электронные письма, которые выглядели так, как будто они пришли из внутренней сети компании. Таким образом им удалось получить необходимые учетные данные и проникнуть на сервер Burisma.
NYT утверждает, что за взломом стоит российская военная разведка (ГРУ), и напоминает, что министерство юстиции США предъявило обвинение семи офицерам из нее в 2018 г.