NYT: Хакеры из России взломали сервер связанной с Байденами Burisma

Burisma упоминается в списке обвинений в связи с импичментом президенту США Дональду Трампу. Поводом для него послужил телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля 2019 г. В ходе разговора первый якобы оказывал давление на второго, чтобы Киев начал антикоррупционное расследование в отношении кандидата в президенты от демократов, бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена, входившего в совет директоров украинской газовой компании Burisma в 2014–2019 гг.