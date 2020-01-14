Кудрин оценил масштабы коррупции и воровства из бюджета
Масштабы коррупции в России пока не снижаются, она измеряется триллионами рублей, заявил в интервью «РИА Новости» председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, коррупция искажает стимулы в экономике и приводит к потерям темпов экономического роста, с ними же не растут доходы населения, инвестиции и остальное.
Кроме того, Кудрин отдельно оценил размер воровства из федерального бюджета. «По уголовным делам – это от силы до 2–3 млрд руб. в год, как правило, даже меньше», – уточнил он. В целом, финансовые нарушения Кудрин оценил в «сотни миллиардов рублей» в год.
По итогам 2019 г. Счетная палата обнаружила таких нарушений на 804 млрд руб., из них около 30% – это нарушения бухгалтерского учета. Еще треть нарушений происходит во время организации закупок. Эти нарушения не являются уголовными преступлениями, отметил Кудрин. По его словам, Счетная палата будет постепенно переходить от поиска финансовых нарушений к выявлению системных проблем в финансовой сфере, т. е. увеличивать долю так называемого стратегического аудита. «Мы поставим для себя такой KPI – больше влиять на ситуацию в стране через разрешение системных проблем», – пояснил Кудрин. Новая модель управления палатой будет создана к середине этого года, отметил он.
Для борьбы с коррупцией Счетной палате нужны дополнительные полномочия, говорит Кудрин. Сейчас, выявив нарушения в этой сфере, ведомство может только направить свои материалы в правоохранительные органы. Далее они сами решают, считается ли обнаруженное нарушение коррупционным преступлением. По словам Кудрина, коррупция «искажает стимулы в экономике» и отрицательно влияет на темпы экономического роста.