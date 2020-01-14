Кудрин оценил масштабы коррупции и воровства из бюджета

По итогам 2019 г. Счетная палата обнаружила таких нарушений на 804 млрд руб., из них около 30% – это нарушения бухгалтерского учета. Еще треть нарушений происходит во время организации закупок. Эти нарушения не являются уголовными преступлениями, отметил Кудрин. По его словам, Счетная палата будет постепенно переходить от поиска финансовых нарушений к выявлению системных проблем в финансовой сфере, т. е. увеличивать долю так называемого стратегического аудита. «Мы поставим для себя такой KPI – больше влиять на ситуацию в стране через разрешение системных проблем», – пояснил Кудрин. Новая модель управления палатой будет создана к середине этого года, отметил он.