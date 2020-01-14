Верховный суд приостановил работу партии, которая выдвигала Собчак в президенты
Верховный суд по требованию Минюста приостановил на три месяца деятельность партии «Гражданская инициатива» Дмитрия Гудкова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда и пресс-секретаря политика Алексея Обухова.
Минюст направил в суд иск о приостановлении деятельности партии в ноябре. Ведомство не раскрывало конкретные претензии. Гудков отмечал, что министерство по итогам плановой проверки нашло нарушения в партийном уставе.
«Гражданская инициатива» была основана в 2013 г. Андреем Нечаевым. В 2017 г. от партии выдвигалась кандидатом в президенты России Ксения Собчак. В результате она заняла 4-е место с 1,68% голосов.
После выборов в июне 2018 г. «Гражданская инициатива» была переименована в Партию перемен, а новым председателем был избран Гудков, но Минюст до сих пор не утвердил эти изменения. Полномочия Нечаева как председателя партии истекли.