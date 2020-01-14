Ходорковский прокомментировал решение ЕСПЧ по второму делу ЮКОСа

Ходорковский заметил, что ему не удалось доказать в суде, что дело имело политические мотивы. «Я теперь и сам до конца не уверен, что было главным – боязнь политической конкуренции или элементарная алчность кремлевской своры, захватившей российское государство», – отмечает бывший совладелец ЮКОСа.