Политика

Ходорковский прокомментировал решение ЕСПЧ по второму делу ЮКОСа

Ведомости

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поставил важную точку в международной уголовно-правовой оценке дела ЮКОСа, считает бывший совладелец компании Михаил Ходорковский. Все обвиняемые невиновны, написал он в Facebook.

«Решениями ЕСПЧ теперь уже по всем частям процесса признано то, что делала российская власть в отношении меня и моих коллег, не было «справедливым судом»

Михаил Ходорковский
бывший совладелец ЮКОСа

Ходорковский заметил, что ему не удалось доказать в суде, что дело имело политические мотивы. «Я теперь и сам до конца не уверен, что было главным – боязнь политической конкуренции или элементарная алчность кремлевской своры, захватившей российское государство», – отмечает бывший совладелец ЮКОСа.

Во вторник, 14 января, ЕСПЧ вынес решение по второму делу ЮКОСа. Суд признал, что права заявителей на справедливый суд и справедливое наказание были нарушены, но дело не было политически мотивированным.

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