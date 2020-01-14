Ходорковский прокомментировал решение ЕСПЧ по второму делу ЮКОСа
«Решениями ЕСПЧ теперь уже по всем частям процесса признано то, что делала российская власть в отношении меня и моих коллег, не было «справедливым судом»
Ходорковский заметил, что ему не удалось доказать в суде, что дело имело политические мотивы. «Я теперь и сам до конца не уверен, что было главным – боязнь политической конкуренции или элементарная алчность кремлевской своры, захватившей российское государство», – отмечает бывший совладелец ЮКОСа.
Во вторник, 14 января, ЕСПЧ вынес решение по второму делу ЮКОСа. Суд признал, что права заявителей на справедливый суд и справедливое наказание были нарушены, но дело не было политически мотивированным.