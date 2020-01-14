Общество

ЕСПЧ отказался признать политическим второе дело ЮКОСа

Однако суд согласился, что право Ходорковского и Лебедева на справедливый суд было нарушено
Александра Чунова
Елизавета Дмитриева / для Ведомостей

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не признал второе дело против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева политически мотивированным.

При этом ЕСПЧ признал, что права заявителей на справедливый суд и справедливое наказание были нарушены. Он не присудил им компенсацию, так как Ходорковский и Лебедев ее не запрашивали, и посчитал, что установление нарушений само по себе является достаточно справедливой компенсацией морального вреда.

Ранее ЕСПЧ уже дважды отказывался признать уголовное преследование в отношении Ходорковского политически мотивированным – в 2011 и 2013 гг. Обе жалобы относились к первому делу ЮКОСа.

ЕСПЧ не признал дело Ходорковского политически мотивированным

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Политика

Ходорковский и Лебедев были осуждены по первому делу в 2005 г. Суд признал их виновными в мошенничестве, растрате и уходе от налогов и приговорил к девяти годам колонии. Позже Мосгорсуд снизил наказание до восьми лет лишения свободы.

Приговор по второму делу был вынесен в 2010 г. Ходорковский и Лебедев были признаны виновными в хищении нефти и легализации денег и приговорены к 14 годам лишения свободы. В 2013 г. президент России Владимир Путин помиловал Ходорковского, Лебедев вышел на свободу в 2014 г. после решения президиума Верховного суда сократить ему наказание.

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