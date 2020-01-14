ЕСПЧ отказался признать политическим второе дело ЮКОСа

При этом ЕСПЧ признал, что права заявителей на справедливый суд и справедливое наказание были нарушены. Он не присудил им компенсацию, так как Ходорковский и Лебедев ее не запрашивали, и посчитал, что установление нарушений само по себе является достаточно справедливой компенсацией морального вреда.