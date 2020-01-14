ЕСПЧ отказался признать политическим второе дело ЮКОСа
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не признал второе дело против бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева политически мотивированным.
При этом ЕСПЧ признал, что права заявителей на справедливый суд и справедливое наказание были нарушены. Он не присудил им компенсацию, так как Ходорковский и Лебедев ее не запрашивали, и посчитал, что установление нарушений само по себе является достаточно справедливой компенсацией морального вреда.
Ранее ЕСПЧ уже дважды отказывался признать уголовное преследование в отношении Ходорковского политически мотивированным – в 2011 и 2013 гг. Обе жалобы относились к первому делу ЮКОСа.
Ходорковский и Лебедев были осуждены по первому делу в 2005 г. Суд признал их виновными в мошенничестве, растрате и уходе от налогов и приговорил к девяти годам колонии. Позже Мосгорсуд снизил наказание до восьми лет лишения свободы.
Приговор по второму делу был вынесен в 2010 г. Ходорковский и Лебедев были признаны виновными в хищении нефти и легализации денег и приговорены к 14 годам лишения свободы. В 2013 г. президент России Владимир Путин помиловал Ходорковского, Лебедев вышел на свободу в 2014 г. после решения президиума Верховного суда сократить ему наказание.