СМИ узнали возможную дату голосования по поправкам в Конституцию
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию России, которые 15 января предложил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, может пройти 12 апреля (День космонавтики), сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента. По их словам, также рассматривается второй вариант – 26 апреля. Однако эта дата менее вероятна.
Голосование пройдет после того, как поправки в Конституцию примут Госдума и Совет Федерации, но до вступления закона в силу. Поддержать инициативу должны не менее двух третей региональных заксобраний. В Кремле рассчитывают, что процедура пройдет максимально быстро, рассказали источники. Другие подробности голосования они не сообщили.
Предложения Путина предусматривают кардинальное изменение системы государственной власти: полномочия президента будут урезаны, а Федерального собрания и Госсовета – расширены. Президент обещал, что поправки вынесут на всеобщее голосование. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что речь идет не о референдуме, а именно о голосовании. Для определения сроков и порядка проведения голосования по поправкам Путин подпишет отдельный указ.