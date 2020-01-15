Песков исключил проведение референдума по поправкам в Конституцию

По словам Пескова, речь идет именно о голосовании, а не о референдуме. «Поскольку президент [в послании Федеральному собранию] говорил о субстанциях, которые не касаются основополагающих статей Конституции, то в данном случае речь не может идти о референдуме и фактически даже не подразумевает какого-либо принятия путем голосования», – сказал Песков. Для определения сроков и порядка проведения голосования по поправкам президент подпишет отдельный указ.