Путин объяснил смысл поправок в Конституцию
Президент Владимир Путин 16 января провел в Ново-Огареве первую встречу с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, сообщил Кремль. На ней президент объяснил смысл предложенных им изменений в Основной закон.
По словам Путина, поправки, о которых он заявил накануне в послании Федеральному собранию, нацелены на развитие России как правового, социального государства, повышение эффективности государственных институтов, укрепление роли общества, партий и регионов в принятии решений. При этом изменения не затрагивают фундаментальных основ, подчеркнул президент.
Предложенные поправки предусматривают усиление роли парламента, однако это не означает, что Россия перестанет быть президентской республикой, продолжил Путин. «У президента должны сохраняться серьезные полномочия, связанные с возможным отстранением от должности тех, кто нарушает закон, тех, кто недобросовестно исполняет свои служебные обязанности, и в связи с потерей доверия», – сказал он. В противном случае Россия сдвинется в сторону парламентской республики, что может стать для страны серьезным испытанием и неизвестно чем закончиться, добавил президент.
Над проектом поправок в Конституцию нужна серьезная работа, требующая тщательной экспертизы, отметил Путин. По его словам, в процессе придется «выверять все до запятой».
Путин 15 января в послании Федеральному собранию предложил внести радикальные изменения в Конституцию. В частности, он выступил за расширение полномочий Государственного совета, Госдумы, Совета Федерации и местных органов самоуправления. В тот же день он подписал распоряжение о создании рабочей группы для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию. В нее вошли 75 человек – сенаторы, депутаты, ученые, общественные деятели, представители бизнеса и культуры.