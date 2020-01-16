Путин объяснил смысл поправок в Конституцию

Предложенные поправки предусматривают усиление роли парламента, однако это не означает, что Россия перестанет быть президентской республикой, продолжил Путин. «У президента должны сохраняться серьезные полномочия, связанные с возможным отстранением от должности тех, кто нарушает закон, тех, кто недобросовестно исполняет свои служебные обязанности, и в связи с потерей доверия», – сказал он. В противном случае Россия сдвинется в сторону парламентской республики, что может стать для страны серьезным испытанием и неизвестно чем закончиться, добавил президент.