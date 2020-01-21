Путин встретился с новым составом правительства России
Президент России Владимир Путин провел встречу с премьером Михаилом Мишустиным и новым составом правительства России. Трансляцию заседания вел канал «Россия 24».
Он поздравил их с назначениями и добавил, что это большой вызов для всех собравшихся... «В вашем успехе заинтересованы не только те, кто находятся в этом зале, вся страна в этом заинтересована», – сказал Путин.
Он отметил качество работы предыдущего состава правительства, которое создало базу для дальнейшего развития страны. «Все, что добыто непосильным трудом, скажу с небольшой иронией, должно быть хорошо использовано», – добавил президент. Он подчеркнул, что в первую очередь речь идет о социально-экономическом развитии страны и выполнении целей и задач национальных проектов.
В свою очередь Мишустин поблагодарил Путина за доверие новой команде. «Задачи непростые, мы приложим все усилия, чтобы их выполнить». По его словам, первое заседание кабинета министров в новом составе состоится уже 21 января вечером.