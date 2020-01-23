Королева Елизавета II одобрила законопроект о Brexit
Королева Великобритании Елизавета II подписала законопроект о выходе Великобритании из ЕС. Об этом британским парламентариям заявил заместитель спикера палаты общин Найджел Эванс, передает Sky News. Как отмечает телеканал, теперь документ получил статус закона и обрел юридическую силу.
После того как Европейский парламент 29 января ратифицирует соглашение, заключенное Брюсселем и Лондоном, британский закон о Brexit получит международный статус. После Великобритании и ЕС предстоит заключить торговое соглашение на время переходного периода после Brexit.
Накануне, 22 января, парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit, подготовленный правительством Бориса Джонсона. В частности, законопроект получил одобрение обеих палат парламента. Изначально выход Великобритании из ЕС должен был состояться в марте прошлого года, но из-за разногласий между британскими правительством и парламентом об условиях выхода сроки перенесли на конец октября. Джонсон настаивал на том, что Brexit должен произойти не позже 31 октября. В итоге ЕС сдвинул срок до 31 января 2020 г.