Королева Елизавета II одобрила законопроект о Brexit

Накануне, 22 января, парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit, подготовленный правительством Бориса Джонсона. В частности, законопроект получил одобрение обеих палат парламента. Изначально выход Великобритании из ЕС должен был состояться в марте прошлого года, но из-за разногласий между британскими правительством и парламентом об условиях выхода сроки перенесли на конец октября. Джонсон настаивал на том, что Brexit должен произойти не позже 31 октября. В итоге ЕС сдвинул срок до 31 января 2020 г.