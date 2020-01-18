Джонсон объявил сбор средств на «прощальный» удар Биг-Бена в день Brexit
За две недели до выхода Великобритании из Евросоюза в стране разгорелся спор о том, стоит ли отмечать это событие. Изначально предполагалось, что часы на башне Биг-Бен в Лондоне совершат символический удар в 23.00 31 января, когда страна выйдет из состава ЕС. Однако из-за дороговизны палата общин решила отказаться от этой идеи.
«Элизабет тауэр» (Elizabeth Tower, официальное название башни с 2012 г.) находится на реставрации с августа 2017 г. Колокол демонтирован до 2021 г., пишет Financial Times (FT). Башня обнесена строительными лесами, а колокол совершает удары только в знаковые даты, такие как канун Нового года и Поминальное воскресенье. Сейчас в ней убран временный пол, поддерживающий оборудование. Для единственного удара колокола пол придется монтировать, а затем снова убирать, сообщала The Telegraph. В палате общин посчитали, что стоимость этих работ составит 500 000 фунтов стерлингов.
Инициатор Brexit премьер Борис Джонсон запретил использовать на это средства из государственного бюджета, предложив 14 января в интервью BBC собрать необходимую сумму с помощью краудфандинга. К обеду в пятницу, 17 января, онлайн-кампания собрала 164 000 фунтов стерлингов, в ней приняли участие более 10 500 человек, сообщает FT. Однако в палате общин к инициативе отнеслись с осторожностью. Депутаты сочли расходы неоправданно высокими, учитывая тот факт, что звон смогут услышать только те, кто живет рядом или будет находиться в районе Вестминстера в этот момент.
Известно, что в качестве альтернативы в день Brexit могут использовать запись звука колокола. По данным FT, ожидается, что выход из ЕС будут праздновать около 15 000 граждан Великобритании.
Изначально выход Британии из ЕС планировался в марте 2019 г., однако из-за разногласий между правительством и парламентом об условиях выхода сроки перенесли на конец октября. Джонсон настаивал, что выход из ЕС должен произойти не позже 31 октября. В итоге Евросоюз согласился отложить Brexit до 31 января 2020 г. Это уже третий срок с момента начала переговоров.