Джонсон объявил сбор средств на «прощальный» удар Биг-Бена в день Brexit

Инициатор Brexit премьер Борис Джонсон запретил использовать на это средства из государственного бюджета, предложив 14 января в интервью BBC собрать необходимую сумму с помощью краудфандинга. К обеду в пятницу, 17 января, онлайн-кампания собрала 164 000 фунтов стерлингов, в ней приняли участие более 10 500 человек, сообщает FT. Однако в палате общин к инициативе отнеслись с осторожностью. Депутаты сочли расходы неоправданно высокими, учитывая тот факт, что звон смогут услышать только те, кто живет рядом или будет находиться в районе Вестминстера в этот момент.