Bloomberg: Brexit уже обошелся Великобритании в $170 млрд

Исторически между экономическим ростом Великобритании и других стран «большой семерки» наблюдалась сильная корреляция. Но после референдума о Brexit она нарушилась, выяснили специалисты Bloomberg Economics. В результате британская экономика стала отставать от экономики других развитых стран, и теперь она на 3% меньше, чем могла бы быть при сохранении прежних отношений с ЕС.