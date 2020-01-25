В Японии расследуют передачу секретных данных сотруднику торгпредства России

Россия сожалеет, что Япония присоединилась к «антироссийским спекуляциям на тему шпиономании», говорится на странице в Facebook российского посольства в Японии. «Общение через СМИ уже не раз доказывало свою безрезультатность и пагубность», – отмечается в сообщении российского ведомства.