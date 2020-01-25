Политика

В Японии расследуют передачу секретных данных сотруднику торгпредства России

Ведомости

В Японии полиция задержала 48-летнего гражданина страны по подозрению в краже секретных коммерческих данных и их передаче сотрудникам торгового представительства России, передает информагентство Kyodo. Личность задержанного не раскрывается. По информации агентства, он работал в телекоммуникационной компании, принадлежащей Softbank. Задержанный признал свою вину.

По данным Kyodo, японские правоохранительные органы направили российскому посольству в Японии официальный запрос с требованием явиться на допрос в полицию двум сотрудникам российского торгпредства.

По данным газеты Sankei Shimbun, один из подозреваемых в получении секретных данных имеет дипломатические привилегии и работает в торгпредстве, другой российский дипломат вернулся на родину в 2017 г.

Россия сожалеет, что Япония присоединилась к «антироссийским спекуляциям на тему шпиономании», говорится на странице в Facebook российского посольства в Японии. «Общение через СМИ уже не раз доказывало свою безрезультатность и пагубность», – отмечается в сообщении российского ведомства.

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