Менеджмент

Как бороться с корпоративным шпионажем

Внедрение шпиона – распространенная практика на конкурентных рынках
Георгий Минасян , Директор по безопасности компании SearchInform
Георгий Минасян , Директор по безопасности компании SearchInform

Внедрение шпиона в конкурирующую компанию – распространенная практика на конкурентных рынках. И так как во времена экономической стагнации конкуренция обостряется на любых рынках, корпоративный шпионаж получает все большее распространение.

Есть два вида корпоративных шпионов. Первые – сотрудники компании-конкурента, которые заранее засылаются в целевую компанию, вторые – действующие сотрудники целевой компании, завербованные конкурентами. И те и другие способны годами истощать компанию.

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