Зачем руководителю знать психотипы сотрудников
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Год назад я пришел в компанию разработать программу, составляющую психологические портреты сотрудников на основе информации из DLP-системы. Работать предстояло в команде, опираясь на модели профайлинга. Но коллеги не были погружены в тему. После четырехдневного обучения руководство сделало изучение психотипов обязательным для всех менеджеров компании – эти навыки позволяют общаться эффективнее, а это первое, что нужно управленцу в работе с людьми.
Одна из популярных типологий методики профайлинга делит людей на восемь психотипов, у каждого из которых свои характерные черты. Чтобы сберечь активы компании, руководителю нужно:
Контролировать авторитарность эпилептоида, чтобы не развалил коллектив.
Есть люди с болезненной тягой к порядку и контролю – эпилептоиды. Они любят конкретику и факты, понятные рамки и четкие задачи.
Как эффективнее работать с эпилептоидом:
– говорить цифрами, фактами и конкретикой;
– фиксировать договоренности и жестко требовать их соблюдения, наказывать за нарушения;
– мотивировать избеганием проблем и повышением статуса в глазах коллектива;
– критиковать, не унижая.
С пониманием относиться к нарциссизму истероида, чтобы он действительно стал лучшим.
Люди с фокусом на себе – истероиды – есть в любом коллективе. Это те, кто готов на все, лишь бы привлечь внимание. Вычислить истероида, временами сбивать его спесь и мириться с игрой на публику имеет смысл потому, что в желании стать лучшим он может много работать.
Как эффективнее работать с истероидом:
– налаживать не только рабочий, но и человеческий контакт;
– подчеркивать, что он может больше;
– отмечать локальные успехи, но не перехваливать;
– проводить профилактику звездной болезни.
Давать параноялу выгоду, чтобы не стал играть против вас.
Есть категория сотрудников, которых любят все руководители: это сильные специалисты, готовые работать на результат. Проблема в том, что если это параноялы, то действуют они исключительно в своих личных интересах. И как только интересы компании пойдут вразрез, параноял легко предаст фирму.
Как эффективнее работать с параноялом:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
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