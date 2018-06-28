Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4597 от 28.06.2018 под заголовком: Зачем шефу знать психотипы сотрудников

Зачем руководителю знать психотипы сотрудников

И какую пользу это принесет бизнесу
Алексей Филатов, научный руководитель направления профайлинга SearchInform
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Год назад я пришел в компанию разработать программу, составляющую психологические портреты сотрудников на основе информации из DLP-системы. Работать предстояло в команде, опираясь на модели профайлинга. Но коллеги не были погружены в тему. После четырехдневного обучения руководство сделало изучение психотипов обязательным для всех менеджеров компании – эти навыки позволяют общаться эффективнее, а это первое, что нужно управленцу в работе с людьми.

Одна из популярных типологий методики профайлинга делит людей на восемь психотипов, у каждого из которых свои характерные черты. Чтобы сберечь активы компании, руководителю нужно:

Контролировать авторитарность эпилептоида, чтобы не развалил коллектив.

Есть люди с болезненной тягой к порядку и контролю – эпилептоиды. Они любят конкретику и факты, понятные рамки и четкие задачи.

Как эффективнее работать с эпилептоидом:

– говорить цифрами, фактами и конкретикой;

– фиксировать договоренности и жестко требовать их соблюдения, наказывать за нарушения;

– мотивировать избеганием проблем и повышением статуса в глазах коллектива;

– критиковать, не унижая.

С пониманием относиться к нарциссизму истероида, чтобы он действительно стал лучшим.

Люди с фокусом на себе – истероиды – есть в любом коллективе. Это те, кто готов на все, лишь бы привлечь внимание. Вычислить истероида, временами сбивать его спесь и мириться с игрой на публику имеет смысл потому, что в желании стать лучшим он может много работать.

Как эффективнее работать с истероидом:

– налаживать не только рабочий, но и человеческий контакт;

– подчеркивать, что он может больше;

– отмечать локальные успехи, но не перехваливать;

– проводить профилактику звездной болезни.

Давать параноялу выгоду, чтобы не стал играть против вас.

Есть категория сотрудников, которых любят все руководители: это сильные специалисты, готовые работать на результат. Проблема в том, что если это параноялы, то действуют они исключительно в своих личных интересах. И как только интересы компании пойдут вразрез, параноял легко предаст фирму.

Как эффективнее работать с параноялом:

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