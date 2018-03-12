Менеджмент / Карьера
Статья опубликована в № 4523 от 12.03.2018 под заголовком: Что выдает манера говорить о себе

Какие тайны выдает рассказ менеджера о самом себе

По способу преподнесения автобиографии можно судить о характере и способностях человека
Мария Макарушкина, партнер «Экопси консалтинга»
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Меня всегда привлекал жанр биографии – тайны чужого бытия позволяют получить доступ к уникальному и обогащающему опыту другого человека. Занимаясь много лет индивидуальной глубинной оценкой менеджеров, я по-прежнему «читаю» их биографии. В ходе ассесмента менеджер рассказывает о себе, и один из параметров оценки, на который я обращаю внимание, – это способ преподнесения собственной биографии. Как человек рассказывает о себе и на что похожа его жизненная история.

Трагедия. Есть люди, которые живут с ощущением, что на их долю выпали неимоверные трудности. Когда человек рассказывает про лишения, нищету и прозябание в детские годы во вполне благополучной семье любящих родителей, я предчувствую: вот-вот передо мной развернется воистину трагическая судьба. Во взрослой жизни зло только набирает обороты: с начальником не повезло – тот относится предвзято и требует невозможного, конкурентные коллеги плетут интриги и любыми способами пытаются выжить нашего героя. Естественно, были и победы, появлялись высокие позиции, приходил оглушительный успех. Но какова цена всех этих взлетов на фоне злодейки судьбы?

Такого менеджера не стоит приглашать на работу. Он не умеет конструктивно справляться со сложностями и преувеличивает их масштаб. Кроме того, он ощущает себя беспомощной жертвой, а из жертв не вырастают уверенные лидеры.

Приключение. Знаете, как захватывающе некоторые люди умеют рассказывать о своей жизни! Получается настоящий приключенческий роман. Например, одно запомнившееся мне повествование было в духе Агаты Кристи. Старшеклассник участвовал в расследовании убийства соседки в городе Выборге. Именно его находчивость помогла выйти на след преступника. Позже в бизнесе он, как легендарный сыщик Мегре, смело выводил на чистую воду коррупционеров и нарушителей закона.

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