Статья опубликована в № 4416 от 27.09.2017 под заголовком: Советы консультанта: Как судить о начальнике по его отзывам о коллективе

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По тому, как руководитель отзывается о коллективе, который он возглавляет, можно сделать много выводов о нем самом. Американский ученый Арнольд Минделл когда-то ввел понятие «психологического ранга». Ранг – это авторитет одного человека по отношению к другому, его внутренний статус, основанный на подсознательном ощущении своих прав, внутренней силы, уверенности. Ранг может быть высоким и низким. Порой руководитель незаслуженно обретает высокий ранг через уничижительное отношение к другим. А другой демонстрирует все признаки низкого ранга, даже будучи добросовестным профессионалом.

Я часто имею возможность слушать, как тот или иной менеджер отзывается о коллегах и подчиненных, бывших и настоящих, об одноклассниках, однокурсниках, приятелях и близких людях. Услышанные отзывы я поделила на три категории, определяющие и тип самого руководителя.

«Они меня недостойны». Сколько мы слышали предупреждений: не надо в рабочем окружении ругать своих работодателей! Но люди во время многочасового интервью расслабляются и забывают наказы бизнес-гуру. О чем свидетельствуют многочисленные негативные комментарии об окружающих людях? Очевидно, о серьезных проблемах с самооценкой, привычке самоутверждаться за счет других, об агрессивности, конфликтности и эгоцентризме. Кстати, люди особенно склонны клеймить именно те недостатки, которыми обладают сами. Нужны ли в бизнесе такие руководители? Нет. Даже обладая острым умом и высоким профессионализмом, они разрушают и демотивируют любой коллектив.