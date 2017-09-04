Карьера
Статья опубликована в № 4399 от 04.09.2017 под заголовком: Советы консультанта: Что работодателю нужно знать о менеджерах-летунах

Пять причин, заставляющие руководителей часто менять место работы

Их должен знать любой работодатель, сталкивающийся с менеджерами-летунами
Мария Макарушкина, партнер «Экопси консалтинга»

В процессе психологической оценки руководителей (executive assessment) основное время занимает изучение профессиональной биографии собеседника. Понять человека, его мотивацию и черты характера помогает изучение частоты и причин смены мест работы. На что должен обращать внимание наниматель, сталкиваясь с сотрудником-летуном?

Вполне естественно, что выпускники институтов в начале профессионального пути не раз меняют место работы. Они ищут себя – свое предназначение, свои настоящие интересы, используя метод проб и ошибок. Другого способа найти себя в профессии и обрести работу своей мечты нет. Молодые люди уверены в собственных недюжинных силах, потенциале, своей будущей непременно счастливой профессиональной судьбе. Это нормально.

Настораживает, если поиск себя, а вместе с этим и подходящего места работы затягивается на долгие годы. Компании меняются, а счастье так и не приходит. Правда, есть специальности, которые подразумевают частую смену мест работы – проектные и антикризисные менеджеры, торговые и рекламные агенты. Но это исключения. В современной психологии известно такое понятие, как склонность к частой перемене мест работы (propensity to change jobs). Частая смена работы (раз в два-три года или чаще) у взрослых сотрудников обычно свидетельствует о следующих личностных особенностях или проблемах:

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