Карьера
Статья опубликована в № 4404 от 11.09.2017 под заголовком: Cоветы консультанта: Как опознать человека, часто меняющего работу

Как опознать человека, часто меняющего работу

Для этого надо знать, какие типажи летунов существуют
Мария Макарушкина, партнер «Экопси консалтинга»

Исследуя биографию сотрудника, мы всегда обращаем внимание на то, что заставило его покинуть прежнее место работы и искать новое. Мы не будем останавливаться на внешних причинах смены места работы. Нас интересуют внутренние причины, ибо именно они помогают высветить особенности характера и мотивации человека.

«Как хорошо быть генералом». Речь идет о карьерном росте и нереализованных амбициях. Через 3–4 года сотрудник начинает уставать от своих привычных повседневных обязанностей. И каждое новое место работы – переход на более высокие и ответственные позиции, к более широким полномочиям и все более масштабным проектам. По моим наблюдениям, обладают здоровыми амбициями менеджеры, кто в детстве впитал следующие родительские установки: «Ты достоин лучшего», «Не останавливаться на достигнутом», «Развивайся, расти». А также те, кто имел постоянный наглядный пример карьерного роста: высокопоставленного отца или мамы-руководителя. Отдельно отмечу, что к карьерному росту стремятся и люди с выраженной мотивацией к власти – обычно это повзрослевшие дети строгих, жестких, требовательных родителей.

«Революционер». Наверное, каждый из нас встречал таких людей – точно знающих, как должен быть устроен этот мир, очень принципиальных и прямолинейных. Это революционеры. На каждом месте работы они занимаются преобразованиями, которые считают полезными. Не отличаясь гибкостью, они действуют напролом, не соизмеряясь с желанием других. И чаще всего терпят поражение. С обидой и неприязнью покидая очередного работодателя, они сетуют на косность, консерватизм, малодушие и трусость бывших сотрудников. Превознося при этом собственную волю и решительность.

Кстати, истовыми «революционерами» часто становятся те, кому в детстве было предоставлено много свободы. Но, вовремя не установив рамки и постепенно утратив контроль, родители взращивают своевольную, упрямую личность. При наличии природной мощной энергетики и лидерских качествах такой человек превращается в безудержного, неукротимого революционера.

«Мальчик-скандал». Эти сотрудники носят в себе конфликты. В какой бы коллектив они ни попали, там вскоре возникают конфликты и интриги. Они ссорятся с коллегами, противоречат руководству. Даже самые демократичные корпоративные культуры не выносят их непримиримого тона, намеренных провокаций или скрытых манипуляций. Причины ухода из компаний такие спорщики обозначают как «непонимание», «непрофессионализм и глупость» коллектива. Зачастую такие скандалисты своевременно не прошли через нормальный подростковый кризис, когда дети ссорятся с родителями, доказывая им свое право на свободу решений и действий. В этих ссорах подростки узнают себя, учатся не только отстаивать свою позицию, но и повиноваться. Развивают умение конструктивно решать сложные вопросы. Однако не все проходят эти важнейшие стадии – кто-то учится вдали от родителей. Кто-то боится и избегает общения с отцом. Кто-то вообще живет без отца. Несостоявшиеся противостояния подспудно накапливаются и в дальнейшем определяют характер человека. Точнее, его негативные черты: конфликтность, неуживчивость, неспособность находить разумные компромиссы.

«Эпигон». Бывают сотрудники, которые неоднократно переходят на новые места работы вслед за руководителем. На начальном этапе профессионального пути это естественно. Настораживает, когда это становится традицией и 40-летний менеджер послушно следует за своим боссом. Это обычно представители сценария «вечный сын» или «вечный ученик». Они отличаются недостаточной самостоятельностью и занимают позицию ведомых. Даже добравшись до высоких должностей, они навсегда остаются заместителями и вице-президентами. Обычно такие сотрудники в детстве были лишены отцовского внимания и воспитания. Неутоленная своевременно жажда отцовской заботы и опеки, поиск «мудрого папы» преследует их всю оставшуюся жизнь.

«Безумный ученый». Есть люди, которые сразу меняют работу, как только понимают, что их исследование завершилось. Они подходят к бизнесу как к науке. Ставят проблемы, разрабатывают и подтверждают гипотезы, проводят эксперименты. Они не гонятся за деньгами или статусом. Их главная мотивация – познавательный интерес к делу, которым они занимаются. Они индивидуалисты. Легко меняют места работы, не задумываясь про такие «мелочи», как командный дух, политика, дружеские отношения. Завершив интересный проект, они не теряют времени и ищут другой, более сложный, более интеллектуально емкий, более инновационный. Не важно, в какой компании. Для работодателей такой сотрудник находка. Но временная, а поэтому и очень ценная. Он автономен и непритязателен. Открыт и неподкупен. Но как только потеряет интерес, его уже не удержать ни деньгами, ни похвалами, ни должностями.

«Деньги решают все». Деньги – уважительный повод смены работы, особенно когда зарплата в новой компании изрядно отличается от прежней. Однако есть сотрудники, которые переходят в другую компанию, движимые неотступным стремлением получить хотя бы чуть больше денег. За незначительную разницу в деньгах человек готов отказаться от наработанных связей, начатых дел, налаженной рабочей среды, знакомого коллектива. Выраженная мотивация к деньгам обычно присуща выходцам из неблагополучных семей, детям, лишенным по сравнению со сверстниками привлекательных материальных возможностей и удовольствий.

Внимательные работодатели, посмотрев в резюме и проведя небольшое интервью, уже довольно много смогут сказать о человеке. Ведь каждый наш поступок, каждый шаг, каждое решение – это звенья драгоценной цепи нашей жизни. Неповторимой, сложной, восхитительной.

Автор – партнер компании «Экопси консалтинг»

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