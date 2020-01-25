Сбивший украинский Boeing иранский военный находится в тюрьме
Иранский военнослужащий, принявший решение сбить пассажирский самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», сейчас находится в тюрьме, заявил в интервью немецкому журналу Spiegel министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. По его словам, Ирану потребовалось три дня для признания ошибки военных из-за того, что в стране тогда «была сложная ситуация в сложное время».
Зариф напомнил, что в аналогичной ситуации 32 года назад оказались США – был сбит иранский пассажирский самолет. Однако американские власти на сегодняшний день до сих пор официально не принесли извинений. «Американский военнослужащий, ответственный за то, что самолет был сбит, даже получил медаль. В то время как иранец, который сбил украинский самолет, сейчас в тюрьме», – подчеркнул Зариф.
Министр заявил, что люди имеют право жаловаться на неразглашение информации о крушении самолета. Но, по его словам, иранское правительство в этом не виновато. Зариф сообщил, что сам узнал о причинах авиакатастрофы только через два дня, после того, как военное руководство Ирана окончательно убедилось в том, что «это произошло в результате чьей-то ошибки».
Украинский лайнер был сбит рано утром 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. На его борту находились 176 человек – 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Первоначальная версия катастрофы – техническая неисправность двигателя. Однако через несколько дней иранские военные заявили, что самолет потерпел крушение после попадания в него двух ракет, выпущенных системой ПВО. Диспетчер принял решение сбить самолет, так как он был принят системой за «вражескую крылатую ракету». Позже власти Ирана принесли извинения и выразили соболезнования семьям погибших. В свою очередь Киев потребовал тщательного расследования и компенсации семьям погибших.