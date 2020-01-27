Песков уточнил обязанности Мединского в Кремле

Мединский был назначен министром культуры в мае 2012 г. До этого он восемь лет был депутатом Госдумы, а также был известен как автор книг по истории России. Один из источников «Ведомостей» говорил, что у Мединского будут широкие полномочия и он сохранит влияние на культуру. Собеседник сравнивал будущий статус Мединского с положением Андрея Белоусова, который с 2013 г. был помощником Путина по экономическим вопросам. До этого у президента не было помощника по культуре, его советник по культуре – Владимир Толстой.