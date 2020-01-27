Песков уточнил обязанности Мединского в Кремле
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал об обязанностях бывшего министра культуры Владимира Мединского. По его словам, в должности помощника президента он будет заниматься «вопросами координации в исторической и гуманитарной сферах».
Ранее стало известно, что Мединский не вошел в состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина. Министром культуры стала экс-руководитель департамента кинематографии министерства Ольга Любимова. Мединского Путин назначил своим помощником. Однако чем он будет заниматься в этой должности, не уточнялось.
Мединский был назначен министром культуры в мае 2012 г. До этого он восемь лет был депутатом Госдумы, а также был известен как автор книг по истории России. Один из источников «Ведомостей» говорил, что у Мединского будут широкие полномочия и он сохранит влияние на культуру. Собеседник сравнивал будущий статус Мединского с положением Андрея Белоусова, который с 2013 г. был помощником Путина по экономическим вопросам. До этого у президента не было помощника по культуре, его советник по культуре – Владимир Толстой.