В России задержали гражданина Японии за попытку получить секретные данные
На Дальнем Востоке задержали гражданина Японии за попытку получить секретные материалы о российском военном потенциале, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МИД России.
В ведомство вызван советник-посланник посольства Японии в Москве. Ему вручена нота протеста. Задержанному объявлено официальное предостережение, ему дали 72 часа на то, чтобы он покинул Россию, отмечает агентство.
В МИДе уточнили, что мужчина находился в России по журналистской визе, он уже покинул страну.
На прошлой неделе полиция Японии задержала 48-летнего гражданина страны. Его заподозрили в передаче секретных данных сотрудникам торгового представительства России, сообщало информагентство Kyodo. Российское посольство в Японии заявило, что Россия сожалеет, что Япония присоединилась к «антироссийским спекуляциям на тему шпиономании».