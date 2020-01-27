США признали крушение своего военного самолета в Афганистане

В свою очередь начальник штаба Военно-воздушных сил (ВВС) США генерал Дэвид Голдфейн заявил на пресс-конференции журналистам, что члены экипажа самолета скорее всего погибли. «Мы не знаем о состоянии экипажа», – сказал он. Голдфейн также не смог назвать причину крушения самолета, передает CNBC. «Вот еще одна вещь, которой я поделюсь с вами... Много раз бывало так, что первые сообщения были ошибочны, всегда ошибочны. Поэтому мы должны убедиться, что у нас есть достоверные факты, и, как только мы убедимся, я обещаю, мы сообщим их вам», – сказал он. По его словам, расследованием причин произошедшего занимаются специалисты Центрального командования Вооруженных сил США.