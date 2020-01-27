США признали крушение своего военного самолета в Афганистане
Потерпевший крушение в Афганистане военный самолет Bombardier E-11 принадлежал США, написал в Twitter официальный представитель американского военного командования в Афганистане полковник Сонни Леггетт. «Американский бомбардировщик E-11A разбился сегодня в провинции Газни Афганистана. Причина аварии расследуется», – сообщил он, отметив, что нет никаких признаков того, что самолет потерпел крушение из-за вражеского огня.
В свою очередь начальник штаба Военно-воздушных сил (ВВС) США генерал Дэвид Голдфейн заявил на пресс-конференции журналистам, что члены экипажа самолета скорее всего погибли. «Мы не знаем о состоянии экипажа», – сказал он. Голдфейн также не смог назвать причину крушения самолета, передает CNBC. «Вот еще одна вещь, которой я поделюсь с вами... Много раз бывало так, что первые сообщения были ошибочны, всегда ошибочны. Поэтому мы должны убедиться, что у нас есть достоверные факты, и, как только мы убедимся, я обещаю, мы сообщим их вам», – сказал он. По его словам, расследованием причин произошедшего занимаются специалисты Центрального командования Вооруженных сил США.
E-11A – это самолет-ретранслятор, произведенный компанией Bombardier. Он используется для установления связи на поле боя. Учитывая гористую и пересеченную местность в Афганистане, E-11A имеет важное значение для передачи сообщений между наземными объектами США в регионе. Самолет входил в 430-ю экспедиционную эскадрилью, которая базируется на аэродроме Кандагар в Афганистане, отмечает CNBC.
Ранее представитель администрации губернатора Газни заявил, что самолет упал 27 января приблизительно в 13.10 по местному времени в районе Дех Як. К месту крушения самолета прибыли пожарные расчеты, сотрудники службы безопасности страны и спасатели, говорил он. Вице-президент Афганистана Сарвар Даниш позже заявил, что самолет принадлежит государственной авиакомпании Афганистана Ariana Airlines. Однако исполняющий обязанности гендиректора перевозчика Мирваис Мирзакваль опроверг эту информацию.