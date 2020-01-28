Вице-премьер Марат Хуснуллин стал куратором Крыма в новом правительстве

Хуснуллин вошел в новое правительство Михаила Мишустина в январе. На новом посту он уже предложил провести всероссийскую программу реновации жилья. До перехода в правительство Хуснуллин более девяти лет занимал пост заместителя мэра Москвы Сергея Собянина по вопросам градостроительной политики и строительства. Он начал масштабную ревизию всех строительных проектов, запускал программы реновации и строительства объектов инфраструктуры в столице.