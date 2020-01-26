Реновацию могут запустить по всей России
Новый зампред правительства России Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил начать всероссийскую программу реновации жилья: «Я считаю, что реновацию необходимо развивать по всей стране, надо начинать отрабатывать проект с крупных городов». Надо развивать инфраструктуру, проводить капремонт, реновировать жилой фонд, говорил Хуснуллин: «Жилье в стране стареет достаточно серьезными темпами, и это создает большую угрозу».
Региональные руководители инициативе рады. «С Маратом [Хуснуллиным] согласен: Владивостоку и другим городам Приморья она нужна», – говорит губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Такое же мнение и у губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.
«Мы давно ждем распространения этой практики на наш регион», – сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов: реновация могла бы решить проблемы несоответствия советских градостроительных решений современным условиям развития города.