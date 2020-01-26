Реновацию могут запустить по всей России

Новый зампред правительства России Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил начать всероссийскую программу реновации жилья: «Я считаю, что реновацию необходимо развивать по всей стране, надо начинать отрабатывать проект с крупных городов». Надо развивать инфраструктуру, проводить капремонт, реновировать жилой фонд, говорил Хуснуллин: «Жилье в стране стареет достаточно серьезными темпами, и это создает большую угрозу».