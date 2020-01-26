Экономика

Реновацию могут запустить по всей России

Вице-премьер Марат Хуснуллин предлагает распространить опыт Москвы по всей стране
Бэла Ляув Елена Мухаметшина
Новый вице-премьер Марат Хуснуллин предлагает ухватиться за реновацию как за один стимулов роста экономики России /Андрей Гордеев / Ведомости

Новый зампред правительства России Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил начать всероссийскую программу реновации жилья: «Я считаю, что реновацию необходимо развивать по всей стране, надо начинать отрабатывать проект с крупных городов». Надо развивать инфраструктуру, проводить капремонт, реновировать жилой фонд, говорил Хуснуллин: «Жилье в стране стареет достаточно серьезными темпами, и это создает большую угрозу».

Региональные руководители инициативе рады. «С Маратом [Хуснуллиным] согласен: Владивостоку и другим городам Приморья она нужна», – говорит губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Такое же мнение и у губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

«Мы давно ждем распространения этой практики на наш регион», – сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов: реновация могла бы решить проблемы несоответствия советских градостроительных решений современным условиям развития города.

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