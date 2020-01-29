Кравчук объяснил слова Зеленского о сговоре СССР и Германии встречей Сталина и Гитлера
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова действующего президента Владимира Зеленского о «сговоре тоталитарных режимов» перед началом Второй мировой войны встречей Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина во Львове. Об этом он рассказал в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
По словам Кравчука, Сталин и Гитлер встретились во Львове перед началом войны и «пытались договориться». «Это не является секретом», — сказал он. По мнению первого президента Украины, тем самым Гитлеру «развязали руки». Это, по его словам, обернулось позже войной против Советского Союза, в которой «пострадали народы нашей страны».
Президент Украины Владимир Зеленский на совместном с президентом Польши Анджеем Дудой брифинге заявил о «сговоре тоталитарных режимов», который «привел к началу Второй мировой войны». Во время визита в Польшу, на мероприятиях в честь годовщины освобождения Освенцима советской армией, он сказал, что Польша стала жертвой действий Берлина и Москвы, что «позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста». По словам Зеленского, Европа и мир в целом «не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 г., не имеют права на безразличие и бездействие».
27 января 1945 г. советская армия освободила Освенцим. В 2005 г. решением Генеральной ассамблеи ООН эта дата признана днем памяти жертв холокоста. В России в честь этого дня в пятый раз проводится Неделя памяти. Кремль назвал оскорбительным заявление украинского президента о развязывании СССР Второй мировой. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такая позиция вряд ли сочетается c убеждениями миллионов украинцев, которые воевали с фашистами.