Кравчук объяснил слова Зеленского о сговоре СССР и Германии встречей Сталина и Гитлера

Президент Украины Владимир Зеленский на совместном с президентом Польши Анджеем Дудой брифинге заявил о «сговоре тоталитарных режимов», который «привел к началу Второй мировой войны». Во время визита в Польшу, на мероприятиях в честь годовщины освобождения Освенцима советской армией, он сказал, что Польша стала жертвой действий Берлина и Москвы, что «позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста». По словам Зеленского, Европа и мир в целом «не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 г., не имеют права на безразличие и бездействие».