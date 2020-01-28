Зачем постсоциалистические государства ведут «войны памяти»

Президент Украины Владимир Зеленский устроил новый виток околоисторических споров о Второй мировой войне. В понедельник после переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой он сказал, что к войне привел сговор тоталитарных режимов – советского и нацистского – и позволил нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста. Реакция Москвы, часто резко реагирующей на негативные оценки роли СССР в предвоенный период, на этот раз оказалась сдержанной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского ошибочным и предположил, что его слова обидели и россиян, и украинцев.