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Зачем постсоциалистические государства ведут «войны памяти»

Неудачное высказывание Владимира Зеленского может затруднить нормализацию отношений между Россией и Украиной
Павел Аптекарь
Слова Зеленского (на фото) исказили историю: возлагать ответственность за Холокост на СССР вряд ли обоснованно. /AP Photo

Публично высказанные исторические претензии одних государств к другим порождают новые эпизоды «войн памяти» и превращают прошлое в поле идеологического и политического противостояния. Это мешает нормализации отношений и объективному изучению спорных вопросов истории.

Президент Украины Владимир Зеленский устроил новый виток околоисторических споров о Второй мировой войне. В понедельник после переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой он сказал, что к войне привел сговор тоталитарных режимов – советского и нацистского – и позволил нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста. Реакция Москвы, часто резко реагирующей на негативные оценки роли СССР в предвоенный период, на этот раз оказалась сдержанной. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявление Зеленского ошибочным и предположил, что его слова обидели и россиян, и украинцев.

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