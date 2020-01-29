Лукашенко поручил правительству подписать с Казахстаном соглашение по нефти

Власти Белоруссии начали обсуждение диверсификации поставок нефти после того, как с начала 2020 г. российские нефтяные компании приостановили поставки в республику из-за разногласий в цене. Высокопоставленный источник «Ведомостей» в отрасли объяснял, что это произошло из-за нежелания белорусских НПЗ платить рыночную цену за нефть. Лукашенко тогда поручил найти альтернативные источники сырья.