Лукашенко поручил правительству подписать с Казахстаном соглашение по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил национальному правительству провести переговоры и подписать соглашение с Казахстаном по поставкам нефти в республику, сообщает агентство «БелТА».
17 января министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев провел встречу с зампредседателя концерна «Белнефтехим» Андреем Бунаковым. Они обсудили поставки нефти из Казахстана в Белоруссию, сообщал «Интерфакс». По данным агентства, проект соглашения рассматривают госорганы.
Власти Белоруссии начали обсуждение диверсификации поставок нефти после того, как с начала 2020 г. российские нефтяные компании приостановили поставки в республику из-за разногласий в цене. Высокопоставленный источник «Ведомостей» в отрасли объяснял, что это произошло из-за нежелания белорусских НПЗ платить рыночную цену за нефть. Лукашенко тогда поручил найти альтернативные источники сырья.
Однако уже 4 января «Белнефтехим» заключил первый в этом году контракт на поставку российской нефти без премии к цене. Белоруссия получит нефтепродукты в объеме, позволяющем обеспечить безостановочную работу своих нефтеперерабатывающих заводов в январе.
20 января председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия закупила 80 000 т норвежской нефти. Первую партию республика получила 26 января.