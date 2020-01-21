Лукашенко заявил, что Россия не пустила в Белоруссию нефть из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия выступает против поставок казахстанской нефти в Белоруссию, сообщает агентство «Белта». По словам белорусского лидера, полноценной альтернативы поставкам российской нефти у Белоруссии сейчас нет, но страна стремится к диверсификации поставок.
Надо идти к тому, что 30-40% мы будем покупать нефти в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину — проверенный уже путь. Возможно, Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим.
С начала 2020 г. российские нефтяные компании приостановили поставки нефти в Белоруссию из-за разногласий в цене. Высокопоставленный источник «Ведомостей» в отрасли объяснял, что причина отсутствия согласованных контрактов на поставку нефти в нежелании белорусских НПЗ платить рыночную цену за нефть. Лукашенко тогда поручил найти альтернативные источники сырья. Однако уже 4 января «Белнефтехим» заключил первый в этом году контракт на поставку российской нефти без премии к цене. Белоруссия получит нефтепродукты в объеме, позволяющем обеспечить безостановочную работу своих нефтеперерабатывающих заводов в январе.
17 января министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев провел встречу с зампредседателя концерна «Белнефтехим» Андреем Бунаковым. Они обсудили поставки нефти из Казахстана в Белоруссию, сообщал «Интерфакс». По данным агентства, проект соглашения на данный момент рассматривают госорганы. Вчера, 20 января, председатель «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия закупила 80 000 т норвежской нефти.