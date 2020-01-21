Лукашенко заявил, что Россия не пустила в Белоруссию нефть из Казахстана

С начала 2020 г. российские нефтяные компании приостановили поставки нефти в Белоруссию из-за разногласий в цене. Высокопоставленный источник «Ведомостей» в отрасли объяснял, что причина отсутствия согласованных контрактов на поставку нефти в нежелании белорусских НПЗ платить рыночную цену за нефть. Лукашенко тогда поручил найти альтернативные источники сырья. Однако уже 4 января «Белнефтехим» заключил первый в этом году контракт на поставку российской нефти без премии к цене. Белоруссия получит нефтепродукты в объеме, позволяющем обеспечить безостановочную работу своих нефтеперерабатывающих заводов в январе.