Белоруссия договорилась о закупке российской нефти без премии к цене

В случае поставки сырья в Белоруссию из других стран нефть будет стоить на $70–80 дороже, чем из России, так как будет закупаться по полной мировой цене плюс транспорт до Белоруссии. Это означает, что поставки нефти из России на рыночных условиях 2019 г. дешевле для Белоруссии как минимум на $1,6 млрд в год в пересчете на 24 млн т годового объема, чем покупка нефти с мирового рынка, пояснил источник «Ведомостей».