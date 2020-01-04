Белоруссия договорилась о закупке российской нефти без премии к цене
«Белнефтехим» заключил первый в 2020 г. контракт на поставку российской нефти без премии к цене, говорится в сообщении белорусской госкомпании. Белоруссии будут поставлены нефтепродукты в объеме, позволяющем обеспечить безостановочную работу белорусских нефтеперерабатывающих заводов в январе.
«Оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии», – говорится в сообщении. Название этой российской компании «Белнефтехим» не уточнил.
В свою очередь официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщил «Интерфаксу», что заявка подана на прокачку 133 000 т нефти на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан». Источник агентства заявил о готовности двух российских компаний поставить нефть Белоруссии. «Две российские компании уже подтвердили свою готовность. Поставки будут на "Нафтан" и Мозырский НПЗ», – отметил он, не назвав российские компании. По словам источника «Интерфакса», поставки двух российских компаний обеспечат загрузку обоих белорусских НПЗ на 9–10 дней. Источник ТАСС, близкий к НПЗ «Нафтан», сообщил, что основной объем поставок придется на «Русснефть» Михаила Гуцериева.
Ранее, 4 января, российский премьер Дмитрий Медведев обсудил с белорусским коллегой Сергеем Румасом взаимодействие в сфере энергетики, сообщала пресс-служба российского правительства. Телефонный разговор состоялся по инициативе белорусской стороны. Накануне Нового года, 30 и 31 декабря, условия поставки нефти и других видов сырья по телефону обсудили президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.
В свою очередь министр экономики Белоруссии Александр Червяков ранее призывал искать альтернативные источники поставок углеводородов в республику.
С 1 января 2020 г. российские нефтяные компании приостановили поставки нефти в Белоруссию из-за разногласий в цене. Высокопоставленный источник «Ведомостей» в отрасли пояснил, что причина отсутствия согласованных контрактов на поставку нефти в нежелании белорусских НПЗ платить рыночную цену за нефть. Последние насколько лет белорусские НПЗ покупали нефть на условиях, сопоставимых с условиями для российских независимых НПЗ, т. е. экспортная альтернатива плюс небольшая премия. Российские компании предлагали сохранить эти условия, не ухудшая их, но белорусская сторона отказалась от поставок нефти. В случае согласия белорусских НПЗ продолжать взаимоотношения на рыночных условиях 2019 г. компании готовы оперативно начать поставку нефти.
В случае поставки сырья в Белоруссию из других стран нефть будет стоить на $70–80 дороже, чем из России, так как будет закупаться по полной мировой цене плюс транспорт до Белоруссии. Это означает, что поставки нефти из России на рыночных условиях 2019 г. дешевле для Белоруссии как минимум на $1,6 млрд в год в пересчете на 24 млн т годового объема, чем покупка нефти с мирового рынка, пояснил источник «Ведомостей».
По данным «Белнефтехима», сейчас стоимость российской нефти для Белоруссии составляет 83% от мировой цены на нефть. Из-за отсутствия импорта нефти Белоруссия с 1 января приостановила экспорт российских нефтепродуктов.