Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 декабря поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по нефти и заключить контракты на поставку сырья для белорусских НПЗ. Одновременно он распорядился начать импорт нефти от альтернативных России поставщиков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что договоренностей с Белоруссией по нефти пока достичь не удалось.