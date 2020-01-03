Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ
Россия прекратила подачу нефти для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Белоруссии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей ОАО «Нафтан» и Мозырского НПЗ. По их данным, поставки прекратились с 1 января, поскольку контракты на поставку нефти так и не были не заключены.
Концерн «Белнефтехим» подтвердил прекращение поставок нефти из России, передает агентство «БелТА». По словам представителя концерна, белорусские НПЗ продолжают работу на накопленных в декабре остатках сырья, снизив загрузку до минимального технологического уровня. Это необходимо, чтобы не допустить остановки и заморозки производственных мощностей.
Представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что компания не получила заявок от нефтедобывающих российских компаний на поставки сырья в Белоруссию с 1 января. Транзит нефти через территорию страны при этом идет в полном объеме, сообщил он ТАСС.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 31 декабря поручил в ближайшие часы завершить переговоры с Россией по нефти и заключить контракты на поставку сырья для белорусских НПЗ. Одновременно он распорядился начать импорт нефти от альтернативных России поставщиков. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что договоренностей с Белоруссией по нефти пока достичь не удалось.