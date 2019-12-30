Путин и Лукашенко обсудили поставки нефти и газа в Белоруссию
Президент России Владимир Путин обсудил со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко поставки углеводородов в Белоруссию, сообщает агентство «БелТА» со ссылкой на заявление пресс-службы Лукашенко.
Президенты поручили правительствам двух стран в ближайшие дни заключить контракты на поставку нефти и газа. Если же эти контракты не будут заключены до 1 января, правительства должны выработать промежуточный вариант условий поставки, отмечается в материале. Также в пресс-службе добавили, что Путин и Лукашенко «при необходимости» могут провести встречу для обсуждения и принятия указанных решений после рождественских праздников в середине января.
Лукашенко 20 декабря по итогам переговоров с российским президентом заявил о достижении концептуальных договоренностей по энергоносителям. По его словам, Минск в 2020 г. планирует приобрести у Москвы около 20 млрд кубометров газа. Однако позже Лукашенко заявил, что если Россия установит слишком высокую цену на закупку газа и нефти, Минск начнет искать другие варианты поставок, например, использовать реверс нефти через Польшу. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Белоруссия имеет право воспользоваться любыми вариантами поставок нефти, которые окажутся выгоднее тех, что предлагает Россия. Он отметил, что речь идет о коммерческом вопросе.