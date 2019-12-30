Путин и Лукашенко обсудили поставки нефти и газа в Белоруссию

Лукашенко 20 декабря по итогам переговоров с российским президентом заявил о достижении концептуальных договоренностей по энергоносителям. По его словам, Минск в 2020 г. планирует приобрести у Москвы около 20 млрд кубометров газа. Однако позже Лукашенко заявил, что если Россия установит слишком высокую цену на закупку газа и нефти, Минск начнет искать другие варианты поставок, например, использовать реверс нефти через Польшу. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Белоруссия имеет право воспользоваться любыми вариантами поставок нефти, которые окажутся выгоднее тех, что предлагает Россия. Он отметил, что речь идет о коммерческом вопросе.