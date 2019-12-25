Кремль прокомментировал заявления Лукашенко о закупке нефти из Польши

По словам Пескова, в Кремле также не согласны с заявлением Лукашенко о том, что время для создания Союзного государства упущено: все последние переговоры между лидерами двух стран свидетельствуют об обратном. При этом он признал, что остаются несогласованные вопросы, но это не говорит о кризисе в отношениях России и Белоруссии.