Кремль прокомментировал заявления Лукашенко о закупке нефти из Польши
Белоруссия имеет право воспользоваться любыми вариантами поставок нефти, которые окажутся выгоднее вариантов, предлагаемых Россией, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «В данном случае речь идет о вопросе коммерческом», – отметил он. Он признал, что при нынешнем уровне интеграции России и Белоруссии «нельзя говорить о равных условиях» для потребителей.
Так Песков прокомментировал заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко, сделанные в интервью радиостанции «Эхо Москвы». Кремль со всей серьезностью воспринимает эти слова, заверил Песков.
Лукашенко заявил, что если Россия установит слишком высокую цену на закупку газа и нефти, то Минск начнет искать альтернативные способы поставок, в том числе может использовать реверс нефти через Польшу. По его словам, Россия намерена повысить стоимость газа для Белоруссии в 2020 г. со $127 до $152 за 1000 кубометров. «Если российский рынок нефти и газа уйдет куда-то – вы не обижайтесь», – заявлял Лукашенко.
При этом оценить заявление Лукашенко как недружественное Песков отказался: «В данном случае мы не хотим уподобляться одной известной стране, которая покупателям силой навязывает свою продукцию, которая гораздо дороже, чем то, что есть на рынке».
По словам Пескова, в Кремле также не согласны с заявлением Лукашенко о том, что время для создания Союзного государства упущено: все последние переговоры между лидерами двух стран свидетельствуют об обратном. При этом он признал, что остаются несогласованные вопросы, но это не говорит о кризисе в отношениях России и Белоруссии.
Лукашенко 20 декабря по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным заявил о достижении концептуальных договоренностей по энергоносителям. По его словам, Минск в 2020 г. планирует приобрести у Москвы около 20 млрд кубометров газа.