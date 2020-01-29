Нетаньяху поблагодарил Путина за помилование израильтянки Иссахар
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента России Владимира Путина за помилование гражданки Израиля Наамы Иссахар, приговоренной в России к 7,5 года заключения за хранение и контрабанду наркотиков. «Я жду нашей встречи завтра. Мы обсудим "сделку века" и последнее развитие событий в регионе», – передала слова Нетаньяху канцелярия израильского премьера.
В среду, 29 января, Путин подписал указ о помиловании Иссахар. С ходатайством о помиловании она обратилась к российскому президенту 26 января.
В четверг, 30 января, Путин встретится с Нетаньяху. Премьер Израиля собирается посвятить российского лидера в детали «сделки века» – плана по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Накануне, 28 января, президент США Дональд Трамп и Нетаньяху на пресс-конференции в Белом доме перечислили основные предложения, содержащиеся в документе. План разрабатывался Вашингтоном с 2017 г. Итоговый документ насчитывает 180 листов. Ранее президент Палестины Махмуд Аббас Аббас заявил, что «сделка века» не состоится. Предложенный Трампом план он назвал заговором.
Иссахар задержали в аэропорту «Шереметьево» в 2019 г. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке полицейские обнаружили около 9 г. гашиша. В октябре прошлого года суд приговорил девушку к семи с половиной годам колонии. Приговор вызвал большой общественный резонанс в Израиле – многие правозащитники сочли его слишком жестким. Иссахар обжаловала наказание. В суде она утверждала, что не знала о нахождении наркотика в рюкзаке. По ее словам, изначально она признала хранение наркотиков из-за плохого перевода. Фактически она согласилась только с фактом обнаружения запрещенного вещества в ее рюкзаке. Несмотря на объяснения девушки, Мособлсуд 19 декабря 2019 г. не стал пересматривать приговор.