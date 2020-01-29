Нетаньяху поблагодарил Путина за помилование израильтянки Иссахар

Иссахар задержали в аэропорту «Шереметьево» в 2019 г. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке полицейские обнаружили около 9 г. гашиша. В октябре прошлого года суд приговорил девушку к семи с половиной годам колонии. Приговор вызвал большой общественный резонанс в Израиле – многие правозащитники сочли его слишком жестким. Иссахар обжаловала наказание. В суде она утверждала, что не знала о нахождении наркотика в рюкзаке. По ее словам, изначально она признала хранение наркотиков из-за плохого перевода. Фактически она согласилась только с фактом обнаружения запрещенного вещества в ее рюкзаке. Несмотря на объяснения девушки, Мособлсуд 19 декабря 2019 г. не стал пересматривать приговор.