Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков. Иссахар обратилась к Путину с ходатайством о помиловании 26 января.
Во время визита в Израиль 23 января Путин встретился с матерью осужденной девушки – Яффой Иссахар. «Для меня ясно, что Наама из хорошей, очень порядочной семьи», – сказал Путин. Он пообещал учесть просьбу матери о помиловании и пообещал, что с девушкой «все будет хорошо». «Я ждала этого момента почти год. Это был долгий путь, который я бы никому не пожелала. В этот момент я больше всего на свете хочу обнять дочь», – прокомментировала предстоящее освобождение мать девушки изданию Jerusalem Post. Она также поблагодарила Путина за проявленное к ее дочери сочувствие.
В четверг, 30 января, Путин проведет встречу с Нетаньяху. Израильский лидер расскажет президенту России о так называемой «сделке века» – плане по урегулированию многолетнего конфликта между Израилем и Палестиной, сообщила канцелярия премьера. Накануне, 28 января, президент США Дональд Трамп и Нетаньяху на пресс-конференции в Белом доме представили этот план. Документ разрабатывался американской стороной с 2017 г., предложения по урегулированию конфликта изложены на 180 листах. Президент Палестины Махмуд Аббас позже заявил, что «сделка века» не состоится. Он назвал предложенный Трампом план заговором.
«Это был жест президента Путина премьер-министру за несколько часов до того, как Нетаньяху должен был вылететь в Москву», – заявил высокопоставленный израильский источник Jerusalem Post. По его словам, никаких предварительных договоренностей о помиловании у сторон не было.
Елена Лукьянова, адвокат предпринимателя Михаила Ходорковского, которого Путин помиловал своим указом в декабре 2013 г., объясняла ранее «Коммерсанту», что акт помилования может издаваться без ходатайства, согласия, одобрения и даже вопреки воле осужденного. «Он вообще не может ставиться в зависимость от воли милуемого, поскольку является актом милосердия», – поясняла Лукьянова.
Иссахар задержали в аэропорту «Шереметьево» в прошлом году. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В рюкзаке девушки обнаружили около 9 г гашиша. Иссахар признала хранение наркотических средств, но отрицала причастность к контрабанде наркотиков.
Химкинский городской суд в октябре 2019 г. приговорил девушку к семи с половиной годам колонии. Приговор вызвал большой резонанс в Израиле – многие правозащитники называли его слишком жестким. Иссахар обжаловала приговор. В суде она утверждала, что не покупала гашиш и не знала, что он находится в сумке. По ее словам, изначально она признала хранение наркотиков по ошибке – из-за плохого перевода. Иссахар также пояснила, что согласилась только с фактом обнаружения запрещенных веществ в ее рюкзаке. Несмотря на объяснения девушки, Мособлсуд 19 декабря прошлого года оставил приговор в силе.