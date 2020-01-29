Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар

Во время визита в Израиль 23 января Путин встретился с матерью осужденной девушки – Яффой Иссахар. «Для меня ясно, что Наама из хорошей, очень порядочной семьи», – сказал Путин. Он пообещал учесть просьбу матери о помиловании и пообещал, что с девушкой «все будет хорошо». «Я ждала этого момента почти год. Это был долгий путь, который я бы никому не пожелала. В этот момент я больше всего на свете хочу обнять дочь», – прокомментировала предстоящее освобождение мать девушки изданию Jerusalem Post. Она также поблагодарила Путина за проявленное к ее дочери сочувствие.