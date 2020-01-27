Помилование по расчету

Комиссия по вопросам помилования на территории Мособласти одобрила ходатайство о помиловании Иссахар, сообщила в понедельник зампредседателя комиссии Екатерина Семенова. Во вторник документ поступит на подпись губернатору Андрею Воробьеву, потом – на подпись президенту.