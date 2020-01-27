Помилование по расчету
Владимир Путин освободит гражданку Израиля, а Россия получит подворье в Иерусалиме
Израильская сторона соблюла формальности, чтобы осужденная в России за провоз гашиша израильтянка Наама Иссахар была помилована, но обстоятельства сделки оставляют впечатление вынужденного обмена.
Комиссия по вопросам помилования на территории Мособласти одобрила ходатайство о помиловании Иссахар, сообщила в понедельник зампредседателя комиссии Екатерина Семенова. Во вторник документ поступит на подпись губернатору Андрею Воробьеву, потом – на подпись президенту.
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