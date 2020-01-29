Грета Тунберг запатентует свое имя и названия движения в защиту климата

В 2019 г. Тунберг получила Международную детскую премию мира и была номинирована на Нобелевскую премию мира, но не получила ее. В сентябре Тунберг выступила в Нью-Йорке на открытии саммита ООН по вопросам изменения климата с эмоциональной речью, в которой обвинила политиков в бездействии. Она потребовала от мировых лидеров срочно принять меры для предотвращения экологической катастрофы. Тунберг отказалась летать на самолетах из-за их выбросов в атмосферу и передвигается по миру на поездах и морских судах. Она также не ест продукты животного происхождения.