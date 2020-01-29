Грета Тунберг запатентует свое имя и названия движения в защиту климата
Шведская активистка Грета Тунберг объявила о начале регистрации торговых знаков на свое имя и названия движения школьников в защиту климата, которое она инициировала. Об этом она написала в своем Instagram в среду, 29 января.
«Мое имя и движение ...постоянно используются в коммерческих целях без какого-либо согласия. (......) Это действие защитит движение и его деятельность», — объяснила она в социальной сети подачу заявок на регистрацию. По словам Тунберг, она намерена запатентовать торговые знаки на свое имя, на название международного движения школьников в защиту климата Fridays For Future, его шведское наименование (Skolstrejk for klimatet) и другие.
17-летняя шведская активистка Грета Тунберг была признана в 2019 г. журналом Times «человеком года». Она обошла в этой номинации президента США Дональда Трампа, основателя Facebook Марка Цукерберга и председателя КНР Си Цзиньпина. Школьница стала известна после того, как начала устраивать забастовки возле парламента в Стокгольме, отказываясь ходить в школу по пятницам, пока политики не прислушаются к ней и не начнут неукоснительно выполнять Парижское соглашение по климату.
В 2019 г. Тунберг получила Международную детскую премию мира и была номинирована на Нобелевскую премию мира, но не получила ее. В сентябре Тунберг выступила в Нью-Йорке на открытии саммита ООН по вопросам изменения климата с эмоциональной речью, в которой обвинила политиков в бездействии. Она потребовала от мировых лидеров срочно принять меры для предотвращения экологической катастрофы. Тунберг отказалась летать на самолетах из-за их выбросов в атмосферу и передвигается по миру на поездах и морских судах. Она также не ест продукты животного происхождения.