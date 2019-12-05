Грета Тунберг получила альтернативную Нобелевскую премию

В этом году Тунберг получила Международную детскую премию мира и была номинирована на Нобелевскую премию мира. Грете Тунберг 16 лет. В 2018 г. она стала устраивать забастовки возле парламента в Стокгольме, отказываясь ходить в школу по пятницам, пока политики не прислушаются к ней и не начнут неукоснительно выполнять Парижское соглашение по климату.