Грета Тунберг получила альтернативную Нобелевскую премию
Шведская школьница Грета Тунберг стала лауреатом премии «За целесообразное жизнеобеспечение», которая ежегодно присуждается лицам и организациям, ведущим борьбу за сохранение и возрождение культурных ценностей и вносящим вклад в урегулирование кризисов, сообщает Die Zeit. Эту премию называют альтернативной Нобелевской премией, пишет издание.
Премия вручалась в Стокгольме, но Тунберг не смогла присутствовать на церемонии лично, поскольку находится в Мадриде на конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата. За Тунберг премию получили ее последователи — участники школьных забастовок, создавшие молодежное движение в защиту климата Fridays for Future. Премия предполагает получение 1 млн крон (около €94 000).
В 2014 г. эта награда была присуждена бывшему сотруднику АНБ Эдварду Сноудену. Премию «За целесообразное жизнеобеспечение» ранее получали и представители России — в 1992 г. премию получила эксперт по проблемам ядерной безопасности Алла Ярошинская, в 1996 г. — Комитет солдатских матерей, а в 2016 г. — правозащитница Светлана Ганнушкина.
В этом году Тунберг получила Международную детскую премию мира и была номинирована на Нобелевскую премию мира. Грете Тунберг 16 лет. В 2018 г. она стала устраивать забастовки возле парламента в Стокгольме, отказываясь ходить в школу по пятницам, пока политики не прислушаются к ней и не начнут неукоснительно выполнять Парижское соглашение по климату.
В сентябре Тунберг выступила в Нью-Йорке на открытии саммита ООН по вопросам изменения климата с эмоциональной речью, в которой обвинила политиков в бездействии. Она потребовала от мировых лидеров срочно принять меры для предотвращения экологической катастрофы. На ее критику обратили внимание многие мировые лидеры.