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Грета Тунберг стала лауреатом Международной детской премии мира

Выступившая в ООН шведская школьница и экологическая активистка Грета Тунберг получила Международную детскую премию мира, сообщается на сайте детской правозащитной организации KidsRights. Ранее детскую премию мира получала и пакистанская правозащитница и лауреат Нобелевской премии Малала Юсуфзай.

Вместе с Тунберг премию получила юная камерунская правозащитница Дивина Малум, которая основала движение Children for Peace в своей стране, чтобы повысить осведомленность детей об опасности вооруженных группировок. Церемония награждения пройдет 20 ноября в Гааге во Всемирный день ребенка.

Грете Тунберг 16 лет. В 2018 г. она стала устраивать забастовки возле парламента в Стокгольме, отказываясь ходить в школу по пятницам, пока политики не прислушаются к ней и не начнут неукоснительно выполнять Парижское соглашение по климату. Постепенно акция Тунберг привлекла внимание других подростков, они начали протестовать вместе с ней. После публикаций СМИ о школьнице-экоактивистке в подобных акциях стали участвовать дети из других стран.

Тунберг была номинирована на Нобелевскую премию мира. Тунберг выступила 23 сентября в Нью-Йорке на открытии саммита ООН по вопросам изменения климата с эмоциональной речью, в которой обвинила политиков в бездействии. Она потребовала от мировых лидеров срочно принять меры для предотвращения экологической катастрофы. В Нью-Йорк Тунберг приплыла из Европы на парусной яхте. Она отказалась лететь на самолете, чтобы снизить вредное воздействие на окружающую среду. Ее выступление вызвало большой резонанс.

Президент России Владимир Путин заявил, что не разделяет «общих восторгов» в связи с выступлением Тунберг в ООН. По мнению Путина, Грету кто-то «использует в своих интересах», что достойно осуждения. Он также предположил, что ей не объяснили, что «современный мир сложен и многообразен».

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