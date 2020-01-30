Нетаньяху может лично забрать помилованную израильтянку из России
Помилованная израильтянка Наама Иссахар в четверг, 30 января, улетит на родину самолетом президента Израиля. Забрать ее выразил желание лично премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом журналистам сообщил адвокат Иссахар Алексей Добрынин. У израильского премьера запланирована на 30 января встреча с президентом Владимиром Путиным.
По словам Добрынина, его подзащитную освободят из колонии в четверг, 30 января и проводят в аэропорт «на самолет президента Израиля». «Господин Нетаньяху хочет забрать ее лично», — сказал адвокат, слова которого цитирует ТАСС. Он не уточнил, будет ли премьер Израиля встречать ее по выходу из колонии. Адвокат добавил, что в будущем девушка сможет вернуться в Россию, никаких санкций в отношении нее нет.
В среду, 29 января, Путин подписал указ о помиловании Иссахар. С ходатайством о помиловании она обратилась к российскому президенту 26 января. Премьер Израиля поблагодарил президента России за помилование гражданки Израиля Наамы Иссахар, приговоренной в России к 7,5 года заключения за хранение и контрабанду наркотиков. 30 января Путин встретится с Нетаньяху для беседы о «сделке века» — плане по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной .
Иссахар задержали в аэропорту «Шереметьево» в 2019 г. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке полицейские обнаружили около 9 г. гашиша. Фактически она согласилась только с фактом обнаружения запрещенного вещества в ее рюкзаке. Несмотря на объяснения девушки, Мособлсуд 19 декабря 2019 г. не стал пересматривать приговор.