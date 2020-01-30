Нетаньяху может лично забрать помилованную израильтянку из России

По словам Добрынина, его подзащитную освободят из колонии в четверг, 30 января и проводят в аэропорт «на самолет президента Израиля». «Господин Нетаньяху хочет забрать ее лично», — сказал адвокат, слова которого цитирует ТАСС. Он не уточнил, будет ли премьер Израиля встречать ее по выходу из колонии. Адвокат добавил, что в будущем девушка сможет вернуться в Россию, никаких санкций в отношении нее нет.