Мишустин опередил Медведева в рейтинге одобрения россиянами

Первые действия Михаила Мишустина на посту премьера одобрили 48% россиян, не одобрили – 37%, еще 15% пока не определились со своей оценкой, свидетельствуют результаты январского опроса «Левада-центра». Это лучше показателя его предшественника Дмитрия Медведева, деятельность которого в декабре 2019 г. не одобряли 61% опрошенных. Вопрос о деятельности правительства «Левада-центр» не задавал в январе, так как на момент начала полевых работ оно еще не было сформировано.