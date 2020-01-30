Совет ЕС одобрил решение о выходе Великобритании из Евросоюза
Совет ЕС одобрил договор о выходе Великобритании из Европейского союза, говорится в сообщении совета.
29 января Европарламент одобрил соглашение o Brexit. Ранее документ подписали председатель Евросовета Шарль Мишель и руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. До этого законопроект о выходе Великобритании из ЕС одобрил британский парламент, затем его подписала королева Елизавета II.
После всех согласований Великобритания должна покинуть ЕС в ночь с 31 января на 1 февраля.
Изначально выход Великобритании из ЕС должен был состояться в марте 2019 г., но из-за разногласий сторон срок выхода был перенесен на конец октября. Британский премьер Борис Джонсон настаивал на том, что Brexit должен произойти не позже 31 октября. В итоге ЕС сдвинул срок до 31 января 2020 г.