Трамп: к переизбранию президента приведут темпы развития экономики США

Судебный процесс по делу об импичменте в сенате начался 21 января и может завершиться в самое ближайшее время. Поводом для расследования послужил телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля. Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы Киев начал антикоррупционное расследование в отношении кандидата в президенты от демократов, бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, входившего в совет директоров украинской газовой компании Burisma в 2014–2019 гг. Демократы уверены, что Трамп пытался повлиять на Киев, приостановив военную помощь Украине на сумму $391 млн.