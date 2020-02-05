Трамп: к переизбранию президента приведут темпы развития экономики США
Президент США Дональд Трамп, выступая в палате представителей, объявил, что устойчивый рост рабочих мест и доходов американцев могут подтолкнуть его к переизбранию на пост президента в ноябре 2020 г. Он назвал темпы развития экономики США ранее «невообразимыми», передает Financial Times.
Президент отметил, что США «процветают и снова пользуются большим уважением», в стране растет занятость и сокращается бедность. «Мы переломили ощущение упадка Америки и трудностей ее судьбы. Мы движемся вперед в темпе, который был невообразим совсем недавно, и мы никогда не вернемся назад», — сказал Трамп.
Она напомнил о самом низком в стране с 1969 г. уровне безработицы в 3,5% и «буме синих воротничков», который позволил вырасти доходам американцев, которые снижались в последнее десятилетие. Президент выразил удовлетворение предстоящим завершением процедуры импичмента против него в парламенте США.
Судебный процесс по делу об импичменте в сенате начался 21 января и может завершиться в самое ближайшее время. Поводом для расследования послужил телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля. Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы Киев начал антикоррупционное расследование в отношении кандидата в президенты от демократов, бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, входившего в совет директоров украинской газовой компании Burisma в 2014–2019 гг. Демократы уверены, что Трамп пытался повлиять на Киев, приостановив военную помощь Украине на сумму $391 млн.