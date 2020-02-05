Украина создаст министерство по вопросам оккупированных территорий
Власти Украины решили создать министерство по вопросам «оккупированных территорий», сообщила пресс-служба президента Украины. Об этом на совещании с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил премьер Алексей Гончарук. Создание такого ведомства позволит эффективнее работать над вопросами реинтеграции Донбасса, а также решать проблемы тех, кто остался на оккупированных территориях или переехал на подконтрольную Киеву территорию и является временно перемещенным лицом, пояснил Гончарук.
Ранее на Украине работало министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. В январе этого года Зеленский поручил реорганизовать министерства, которые ранее были объединены в одно. В частности, он предложил разъединить министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а также министерство культуры, занимающееся вопросами молодежи и спорта. «У нас было объединение некоторых министерств. Сначала это было правильное решение, потому что у нас кадровый голод и небольшой бюджет. Но мне кажется, что время показало, что некоторые министерства могут быть разделены», – говорил ранее Зеленский.
С апреля 2014 г. на юго-востоке Украины продолжается вооруженный конфликт. Власти Киева ведут военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявивших о независимости. По последним данным ООН, в результате конфликта погибли около 13 000 человек.