Украина создаст министерство по вопросам оккупированных территорий

Ранее на Украине работало министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. В январе этого года Зеленский поручил реорганизовать министерства, которые ранее были объединены в одно. В частности, он предложил разъединить министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, а также министерство культуры, занимающееся вопросами молодежи и спорта. «У нас было объединение некоторых министерств. Сначала это было правильное решение, потому что у нас кадровый голод и небольшой бюджет. Но мне кажется, что время показало, что некоторые министерства могут быть разделены», – говорил ранее Зеленский.