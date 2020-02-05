Министр обороны Вьетнама обсудил с Шойгу новые учения и контракты

По словам источника в оборонной промышленности, в ходе визита министра обороны Вьетнама будет обсужден ряд совместных проектов в области производства вооружений, технического обслуживания ранее поставленного российского оружия, а также новых контрактов в области авиации и ПВО. За последнее время российско-вьетнамское сотрудничество в военной и военно-технической области активизируется – летом 2019 г. был заключен контракт на поставку 12 учебно-боевых самолетов Як-130, а в декабре российское судно-спасатель «Игорь Белоусов» приняло участие в совместных учениях с ВМС Вьетнамской народной армии по спасению подводных лодок. По словам источника, близкого к Минобороны, стороны обсудили возможность проведения других совместных мероприятий двух армий.