Министр обороны Вьетнама обсудил с Шойгу новые учения и контракты
Министр обороны Сергей Шойгу провел встречу с прибывшим в Россию с официальным визитом министром обороны Вьетнама Нго Суан Литем. Как сообщил департамент информации Минобороны России, стороны обсудили совместное празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 75-летия независимости Вьетнама и 45-летия освобождения Сайгона. «Мы всегда открыты для предметного разговора о развитии нашего взаимовыгодного военного и военно-технического сотрудничества», – заявил Сергей Шойгу.
По словам источника в оборонной промышленности, в ходе визита министра обороны Вьетнама будет обсужден ряд совместных проектов в области производства вооружений, технического обслуживания ранее поставленного российского оружия, а также новых контрактов в области авиации и ПВО. За последнее время российско-вьетнамское сотрудничество в военной и военно-технической области активизируется – летом 2019 г. был заключен контракт на поставку 12 учебно-боевых самолетов Як-130, а в декабре российское судно-спасатель «Игорь Белоусов» приняло участие в совместных учениях с ВМС Вьетнамской народной армии по спасению подводных лодок. По словам источника, близкого к Минобороны, стороны обсудили возможность проведения других совместных мероприятий двух армий.
Начиная с середины 90-х гг. прошлого века Вьетнам закупил 36 истребителей Су-27 и Су-30МК2, два дивизиона зенитных ракетных комплексов С-300ПМУ-1, различные радары, противокорабельный береговой ракетный комплекс «Бастион-П», четыре фрегата проекта 1161. По российским лицензиям во Вьетнаме строились ракетные и патрульные катера и выпускаются переносные зенитные ракетные комплексы «Игла-С». В декабре 2009 г. между двумя странами было подписано крупнейшее экспортное соглашение на сумму более $4 млрд о строительстве для Вьетнама шести дизель-электрических подводных лодок проекта 636 «Варшавянка» и оборудовании для них пункта базирования. В 2017 г. Вьетнам закупил 64 танка Т-90.