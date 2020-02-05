Митт Ромни стал первым однопартийцем Трампа, который проголосует за импичмент
Сенатор от Республиканской партии, кандидат в президенты США 2012 г. Митт Ромни заявил, что проголосует за импичмент президенту Дональду Трампу, сообщает The New York Times. Ромни стал первым республиканцем, который публично заявил о том, что не будет поддерживать Трампа на сегодняшнем голосовании.
Ромни отметил, что проголосует в поддержку первой статьи импичмента – о злоупотреблении президентскими полномочиями в ходе беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом республиканец проголосует против второй статьи, которая обвиняет Трампа в противодействии расследованию конгресса США. Ромни считает, что члены Демократической партии не смогли добиться вызова новых свидетелей, которые бы поддержали их позицию.
Процедура импичмента началась после публикации стенограммы телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля 2019 г. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая инициировала слушания, отметила, что в ходе беседы Трамп давил на Зеленского, ожидая, что Киев начнет антикоррупционное расследование в отношении кандидата в президенты Джо Байдена и его сына Хантера. От хода расследования якобы зависело оказание военной помощи Украине. Сенат, который до этого оценивал показания свидетелей, должен проголосовать по поводу импичмента сегодня. Голосование назначено на 0:00 мск в ночь с 5 на 6 января.