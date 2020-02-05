Митт Ромни стал первым однопартийцем Трампа, который проголосует за импичмент

Процедура импичмента началась после публикации стенограммы телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля 2019 г. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая инициировала слушания, отметила, что в ходе беседы Трамп давил на Зеленского, ожидая, что Киев начнет антикоррупционное расследование в отношении кандидата в президенты Джо Байдена и его сына Хантера. От хода расследования якобы зависело оказание военной помощи Украине. Сенат, который до этого оценивал показания свидетелей, должен проголосовать по поводу импичмента сегодня. Голосование назначено на 0:00 мск в ночь с 5 на 6 января.