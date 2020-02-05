Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте
Сенат США проголосовал большинством голосов против импичмента президенту Дональду Трампу и признал его не виновным в предъявленных обвинения.
Сенат, который до этого оценивал показания свидетелей, проголосовала по поводу импичмента. Против проголосовал 51 сенатор, их вердикт — не виновен. За виновность Трампа высказались 48 членов сената.
Трампа обвиняли в злоупотреблении президентскими полномочиями в ходе беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским и в противодействии расследованию конгресса США.
Процедура импичмента началась после публикации стенограммы телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля 2019 г. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая инициировала слушания, отметила, что в ходе беседы Трамп давил на Зеленского, ожидая, что Киев начнет антикоррупционное расследование в отношении кандидата в президенты Джо Байдена и его сына Хантера. От хода расследования якобы зависело оказание военной помощи Украине.