Мишустин призвал пересмотреть размеры штрафов в проекте нового КоАПа
Штрафы за превышение скорости до 5000 руб. могут для многих водителей оказаться непосильными, заявил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства 6 февраля (его слова приводит «Интерфакс»). В связи с этим премьер предложил пересмотреть подход к установлению штрафов при разработке нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
Любые вопросы, которые касаются введения новых размеров штрафов, нужно рассматривать с учетом платежеспособности населения, а не идти по самому простому пути, увеличивая их размер, подчеркнул Мишустин.
«Мы с вами еще не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы»
Проект нового КоАПа был опубликован 30 января Министерством юстиции для обсуждения. Документ, в частности, предусматривает рост штрафов за превышение скорости. Так, штраф за превышение на 20–40 км/ч может увеличиться до 3000 руб. (сейчас 500 руб.), а за превышение на 40–60 км/ч – до 4000 руб. (сейчас 1000–1500 руб.). Штраф в размере 5000 руб. предусмотрен, например, за перевозку детей без специальных кресел и за опасное вождение.
Ранее проект нового КоАПа раскритиковал председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников. По его словам, документ, предполагающий многократное повышение штрафов, возбуждает ненависть к законотворчеству.