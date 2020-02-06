Мишустин призвал пересмотреть размеры штрафов в проекте нового КоАПа

Проект нового КоАПа был опубликован 30 января Министерством юстиции для обсуждения. Документ, в частности, предусматривает рост штрафов за превышение скорости. Так, штраф за превышение на 20–40 км/ч может увеличиться до 3000 руб. (сейчас 500 руб.), а за превышение на 40–60 км/ч – до 4000 руб. (сейчас 1000–1500 руб.). Штраф в размере 5000 руб. предусмотрен, например, за перевозку детей без специальных кресел и за опасное вождение.